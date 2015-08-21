اتحاد طلاب المدارس يرفض قرار التعليم بتخصيص 10 درجات للانضباط والسلوك

تقدم المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب مدارس مصر ، بخطاب رسمى للدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم، للتأكيد على رفضهم لقرار تخصيص 10 درجات للانضباط والسلوك لطلاب الصف الثالث الثانوى، مؤكدين عدم أهلية لجنة الحماية المدرسية لوضع هذه الدرجات، نظرًا لعدم معرفتها بسلوك كافة الطلاب الموجودين بالمدرسة، وكذلك عدم وجود آلية لتسجيل الغياب بطريقة سليمة تتميز بالشفافية.

وأرجع أعضاء المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب مدارس مصر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أسباب رفضهم إلى عدم وجود مدراء أكفاء، وعدم وجود مجالس اتحادات طلابية، ومجالس أمناء مفعلة بالشكل الأمثل، وهو ما يجعل هذه الدرجات تعطى بصورة غير سليمة فى ظل النظام التعليمى والذى وصفوه بـ"المترهل"، بجانب أن الأخصائيين الاجتماعيين ليسوا بالكفاءة التى تجعلهم ينفذون القرار بشكل جيد.

وأضاف الاتحاد: "إن القرار سيفتح الباب أمام الفساد الإدارى، حيث إن من لديه علاقة بمدير المدرسة والأخصائى سيحصل على هذه الدرجات، خاصة فى ظل عدم وجود الضوابط المناسبة لتسجيل الغياب والحضور".



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