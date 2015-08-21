وفاة حالة جديدة وإصابة ثمانية بالإجهاد الحرارى بمستشفى أسيوط

أعلن الدكتور أشرف زين العابدين مدير مستشفى أسيوط الجامعى عن وفاة حالة جديدة وإصابة 8 بالإجهاد الحرارى.

وأضاف زين، أن حصيلة الإصابات بالإجهاد الحراري أمس الخميس بلغت ثمانية حالات فقط من بين 254هي إجمالي الحالات المرضية التى تم استقبالها بالمستشفى الجامعي بأمراض متنوعة، موضحاً أن حالات الإجهاد الحراري الثمانية يجرى حالياً علاج خمسة حالات الأخرى بالمستشفى الجامعى، كما تم خروج أحد الحالات بعد تحسن حالتها الصحية، بينما تم تحويل أحداهم لأحد مستشفيات وزارة الصحة ، مضيفاً إنه قد توفيت أحدى الحالات من بين كبار السن والتى وصلت لقسم الاستقبال فى حالة متأخرة وتوفيت أثناء الفحص.

وأكد دكتور زين العابدين مواصلة حالة الاستعداد داخل مستشفيات جامعة أسيوط، والتى قررها الدكتور طارق الجمال عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية وتشكيله لفريق عمل برئاسة نائبه الدكتور أسامة فاروق لتنفيذ خطة الطوارئ الموضوعة فى هذا الشأن مع توفير كافة الإمكانيات الطبية والأدوية اللازمة لاستقبال أى عدد من المواطنين المصابين بضربات الشمس.