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سيدة تنتحر قفزا من الطابق الرابع لغيرتها من حب زوجها لابنهما بالسويس

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سيدة تنتحر قفزا من الطابق الرابع لغيرتها من حب زوجها لابنهما بالسويس سيدة تنتحر قفزا من الطابق الرابع لغيرتها من حب زوجها لابنهما بالسويس
أقدمت ربة منزل فى السويس على الانتحار، بسبب عدم اهتمام زوجها، وغيرتها من حبه الشديد لابنها الذي رزقه الله به وهو كبير السن، فألقت بنفسها من شرفة منزلها بالدور الرابع فجر الجمعة، تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة لتولي التحقيق.

كان اللواء جمال عبدالباري، مدير أمن السويس، تلقي اخطارا من العميد عيد سعيد مامور قسم السويس، يفيد بمصرع سيدة، ووصولها جثه هامدة لمستشفى السويس العام.

تبين ان السيدة تدعي " أ . ع " ربة منزل، تقيم بشارع هدى شعراوي فى السويس، وبسؤال أسرة المتوفية ، أكدوا أنها كانت مع زوجها وابنها بكورنيش السويس حتي الثالثة فجرا فى سهرة عائلية، ولديها غيرة من معاملة زوجها لابنها، حيث يمنحه اهتماما بالغا قد شغله عنها فى بعض الاوقات، حيث رزق به وهو فى العقد الرابع من العمر، وتسبب ذلك فى أزمة نفسية لديها، فألقت بنفسها من شرفة المنزل.

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مصر 365