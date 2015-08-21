رسميا .. بيبي يجدد عقده مع ريال مدريد لـ2017

أعلن نادي ريال مدريد رسميا عن تجديد عقد مدافعه البرتغالي بيبي لعام 2017.

صاحب الـ32 عاما أنضم إلى ريال مدريد عام 2007 قادما من بورتو البرتغالي.

ليستمر في صفوف الملكي حتى عام 2015.

ومع بداية سوق الانتقالات الشتوية خرجت العديد من التقارير الصحفية تشير لرغبة العديد من الأندية في التعاقد مع بيبي ومن بينهم مانشستر يونايتد وخصوصا أن اللاعب ينتهي تعاقده الموسم المقبل مع الملكي مدريد.

إلا أن ريال مدريد قطع الطريق أمام الجميع وجدد عقد بيبي لموسم واحد إضافي.

ولعب بيبي مع مدريد 285 مباراة في كافة البطولات ونجح في إحراز 12 هدف وصناعة 17 وتوج بـ11 لقب مع ريال مدريد.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة سبورتنج خيخون في أولى مباريات الدوري الإسباني.