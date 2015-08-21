جمهور ريال مدريد يقصي جاريث بيل خارج التشكيل الأساسي للموسم الجديد

في استطلاع صحيفة (ماركا) الإسبانية عن التشكيل الأمثل لريال مدريد للموسم الجديد استبعد جمهور الفريق الملكي اللاعب الويلزي جاريث بيل من الـ11 الأساسيين.

واختار جمهور ريال مدريد اللاعب إسكو في التشكيلة الأساسية التي لم تشهد تغيرا كبيرا عن الموسم المايض باستثناء مركز حراسة المرمى الي تغير بالكلية بعد رحيل المخضرم إيكر كاسياس.

واختار عشاق الملكي الراغبين في عودة فريقهم لمنصات التتويج مع المدرب الجديد رافاييل بينيتيث التشكيل الأساسي على النحو التالي:

الحارس: كيلور نافاس

الدفاع: داني كارفاجال - رافاييل فاران - سيرخيو راموس - مارسيلو

الوسط: لوكا مودريتش - توني كروس - إسكو - جيمس رودريجيز - كريستيانو رونالدو

الهجوم: كريم بنزيمة