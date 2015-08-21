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وفاة حالة جديدة وإصابة ثمانية بالإجهاد الحراري أمس بأسيوط

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وفاة حالة جديدة وإصابة ثمانية بالإجهاد الحراري أمس بأسيوط وفاة حالة جديدة وإصابة ثمانية بالإجهاد الحراري أمس بأسيوط

21 أغسطس 2015 | 2:51 مساءً

أرشيفية

أعلن الدكتور أشرف زين العابدين ، مدير مستشفى أسيوط الرئيسي عن حصيلة الإصابات بالإجهاد الحراري أمس الخميس 20 أغسطس والتي بلغت ثمانية حالات فقط من بين 254هي إجمالي الحالات المرضية التى تم استقبالها بالمستشفى الجامعي بأمراض متنوعة، موضحاً أن حالات الإجهاد الحراري الثمانية يجرى حالياً علاج خمسة حالات الأخرى بالمستشفى الجامعى، كما تم خروج أحد الحالات بعد تحسن حالتها الصحية، بينما تم تحويل أحداهم لأحد مستشفيات وزارة الصحة ، مضيفاً إنه قد توفيت أحد الحالات من بين كبار السن والتى وصلت لقسم الاستقبال فى حالة متأخرة وتوفيت أثناء الفحص.
> وقد أكد دكتور زين العابدين إلى مواصلة حالة الاستعداد داخل مستشفيات جامعة أسيوط والتى قررها الدكتور طارق الجمال ، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية و تشكيله لفريق عمل برئاسة نائبه الدكتور أسامة فاروق ، لتنفيذ خطة الطوارئ الموضوعة فى هذا الشأن مع توفير كافة الإمكانيات الطبية والأدوية اللازمة لاستقبال أى عدد من المواطنين المصابين بضربات الشمس.

2015-08-21

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