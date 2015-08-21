10 دول تشارك بعرض عسكري بالصين

تعتزم أكثر من عشر دول، من بينها روسيا، مشاركة الصين في استعراض عسكري ضخم بوسط العاصمة بيجين الشهر المقبل في الذكرى السنوية السبعين لانتصار البلاد على اليابان في الحرب العالمية الثانية.

وقال نائب قائد الاستعراض تشو روي في مؤتمر صحفي ببكين، إن قوات أجنبية من دول بآسيا وأوروبا وإفريقيا والأميركتين وأوقيانوسيا، سوف تشارك في الاستعراض، وفقًا لما نقلته “سكاي نيوز عربية”.

وتابع تشو قائلا “مشاركتهم في الاستعراض دليل واضح على موقفهم من إحياء ذكرى انتصار العالم في الحرب على الفاشية، ورمز للتطلع والسعي إلى سلام عالمي دائم”.

وأوضح تشو أن ما يزيد على 12 ألف جندي سيشاركون في الحدث المقرر في الثالث من سبتمبر المقبل، إلى جانب 27 تشكيلا من العتاد العسكري، و10 تشكيلات من المروحيات والطائرات ذات الأجنحة الثابتة.

وأوضح أن “هذا ليس موجها ضد أي طرف ثالث”.