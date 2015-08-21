مصرع عامل بأسوان في مشاجرة مع بائع خضار بسبب خلافات عائلية

لقى عامل، مصرعه طعنه تاجر خضار بسلاح أبيض بسبب وجود خلافات عائلية بينهما.

كان اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، تلقى إخطارا من مأمور قسم ثان اسوان باستقبال مستشفى أسوان الجامعى حجاج شعبان محمد 30 سنة عامل ومقيم الصداقة القديمة مصابا بجروح نافذة بالبطن والصدر وتوفي اثناء إسعافه متأثرا بإصابته.

وبسؤال شقيق المتوفي، مصطفي شعبان 33 سنة عامل ومقيم ذات العنوان اتهم، أحمد كمال محمد الصغير 36 سنة بائع خضار ومقيم ذات العنوان بقتل شقيقه وذلك لوجود خلافات عائلية بينهما .

> وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثانى أسوان من ضبط المتهم وبمواجهته اقر بارتكابه الواقعة والتعدي علي المجنى عليه بسلاح ابيض عبارة عن سكين.

> وقد تم تحرير محضر رقم (2301) اداري قسم ثان اسوان لسنة 2015 وجارى عرض المتهم على النيابة.