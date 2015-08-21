اعتماد 180 مليون جنيه لرفع كفاءة الطريق الصحراوى الغربي بأسوان

كشف اللواء مصطفى يسرى ، محافظ أسوان عن أن المحافظة تتضامن دائماً مع مطالب الشارع الأسواني ، وخاصة حملة رفع كفاءة الطريق الصحراوي الغربي “أسوان القاهرة” بعد زيادة معدلات الحوادث المرورية مؤخراً حيث اعتمدت الهيئة العامة للطرق والكباري 180 مليون جنيه لإحلال وتجديد مسافة 70 كم من فارس بكوم امبو وحتى وصلة الغنيمية بادفو تشمل إزالة الأسفلت القديم ووضع تربة أساس ، ثم تربة زلطية ، ثم طبقة الأسفلت الجديدة.

كما تقوم حالياً لجنة من كلية الهندسة بجامعة أسوان بتكليف من المحافظة بمراجعة العيوب الفنية بالطريق لتنفيذ معالجة هذه العيوب بشكل علمي مع تركيب علامات إرشادية للحد من الحوادث علي الطريق.