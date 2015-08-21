رئيس جامعة القناة: مصر تحتاج لتطبيق الأبحاث لتحقيق التنمية فى الغذاء

قال الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس إن مصر تحتاج لتطبيق الأبحاث العلمية التي تناقش وتنشر في المؤتمرات وليس مجرد القيام بالأبحاث والخروج بتوصيات مكتوبة.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها خلال افتتاح المؤتمر الثاني لسلامة الغذاء الذي يعقده قسم الرقابة الصحية علي الأغذية بكلية الطب البيطري تحت رعاية رئيس الجامعة وإشراف عام الدكتورة ناهد مصطفي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، وبحضور عمداء ووكلاء كليات الطب البيطري وأعضاء هيئة التدريس من عدد من جامعات مصر وأطباء من معاهد بحوث صحة الحيوان فرع الإسماعيلية والقاهرة وبورسعيد والزقازيق ، وممثلين عن النقابة العامة للطب البيطري بالقاهرة.

وأكد الدكتور ممدوح غراب علي دور الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجانب دور شباب الباحثين بهذه المؤتمرات مشيرا إلي وجود مشكلة حقيقية في الغذاء لن تحل إلا بعقد مثل هذه المؤتمرات والخروج بتوصيات قابلة للتحقيق وأن البداية الصحيحة للمؤتمرات والأبحاث العلمية تؤدي إلي التطبيق الصحيح.

وقالت الدكتورة ناهد مصطفي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن القيام بعمل مؤتمر ثان لسلامة الغذاء مؤشر من مؤشرات النجاح، وأضافت أنه بمناسبة حصول الجامعة علي المركز الأول علي مستوي جامعات مصر والرابع عشر أفريقيا في تصنيف مجلة تايمز هاير ايدوكيشن لابد من ذكر أن كلية الطب البيطري لها فضل في ذلك بعدد الأبحاث العليمة الدولية التي شاركت بها متمنية كل التوفيق للمؤتمر ونجاحه.

وبدأ الدكتور إبراهيم فارس عميد كلية الطب البيطري كلمته بالمعاهدة علي بذل العمل الجاد والجهد المكثف لتطوير مستوي الكلية لأفضل أداء بمناسبة ثقة السيد رئيس الجمهورية ورئيس الجامعة علي تعيينه عميدا للكلية مرة أخري ، وأوضح عميد الكلية أن المؤتمر يهدف إلي استعراض الوضع الراهن للأغذية وتطويرها وتعزيز الوعي حول أهمية وسلامة الأغذية واستطلاع فرص التقنيات الحيوية في هذا المجال.

وقال الدكتور إبراهيم معوض وكيل كلية الطب البيطري لشئون البيئة ومقرر المؤتمر أن البحث يشارك فيه 26 بحث من جامعات القاهرة والزقازيق وبنها والسادات وكفر الشيخ وأسيوط والمنيا بالإضافة إلي جامعة قناة السويس ومعاهد بحوث صحة الحيوان فرع الإسماعيلية وبورسعيد والزقازيق والقاهرة ، مشيرا إلا أن فعاليات المؤتمر يوم واحد يناقش خلالها ثلاث جلسات علمية برعاية شركتي أطياب وفودينا.

وأضاف أن المؤتمر سوف يخرج بتوصيات من شأنها تحسين الجودة الصحية للأغذية ذات أصل حيواني بمنطقة قناة السويس بصفة خاصة وجمهورية مصر العربية بصفة عامة.

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