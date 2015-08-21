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"بلاها لحمة" حملة لمقاطعة اللحوم فى عيد الأضحى لمواجهة الغلاء بالإسكندرية

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"بلاها لحمة" حملة لمقاطعة اللحوم فى عيد الأضحى لمواجهة الغلاء بالإسكندرية "بلاها لحمة" حملة لمقاطعة اللحوم فى عيد الأضحى لمواجهة الغلاء بالإسكندرية
دشن نشطاء بالإسكندرية حملة لمقاطعة اللحوم بسبب غلاء الأسعار وارتفاع سعر كيلو اللحم، وذلك لقرب عيد الأضحى المبارك واستغلال الجزارين الاحتفالات برفع الأسعار لـ110 جنيهات للكيلو الواحد.

وقال أحمد الشيخ، منسق الحملة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن فكرة الحملة جاءت بسبب استغلال التجار لموسم عيد الأضحى وارتفاع سعر كيلو اللحم إلى 110 جنيهات وفى بعض المناطق بـ180 جنيهًا للكيلو الواحد، مما يصعب على الفقراء والطبقات المتوسطة شراؤها.

وأضاف أن الحملة ليست على الجزارين وتجار اللحوم فقط إنما على كل التجار المستغلين بالإسكندرية وممن يخالف ضميره ويرفع الأسعار فوق طاقة المستهلك والمواطن.

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