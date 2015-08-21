بالصور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد مشكلة الصرف الصحى بشارع الدقهلية

قام اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، اليوم الجمعة، بجولة ميدانية مفاجئة بشوارع حى ثان، رافقه خلالها المهندس أبو السعود جهلان، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد عبد المنعم رئيس حى ثان.

وقام المحافظ بتفقد شارع الدقهلية بداية من التقاطع مع شارع المدارس وصولًا إلى شارع العشرين لمتابعة ما تم تنفيذه من إجراءات لحل مشكلات الصرف الصحى بالمنطقة وما صحبها من انسداد الخطوط وطفح المطابق لاسيما أن تلك المشكلة تسببت فى إعاقة السير بالمنطقة وتضرر المواطنين.

وكان محافظ الإسماعيلية فور إبلاغه بشكوى مواطنى وأهالى المنطقة وتضررهم من تلك المشكلة قد أعطى توجيهات إلى المسئولين بشركة القناة لمياه الشرب والصرف الصحى بسرعة الدفع بمجموعات عمل للتعامل مع المشكلة وإيجاد حل جذرى لعدم تكرار المشكلة مرة أخرى، وعلى الفور تم شفط وسحب كميات المياه المتراكمة وإعادة الشارع لوضعه الطبيعى.

ويجرى حاليًا تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد للخط الرئيسى للصرف وربطه على محطة صرف صحى ميدان المطافئ والبدء فى تنفيذ أعمال الصيانة الكاملة لمحطات الرفع التى تخدم تلك المناطق.

وخلال الجولة أعطى المحافظ توجيهات لرئيس الحى بمتابعة الموقف بجميع شوارع المنطقة أولًا بأول حتى يتم الانتهاء تمامًا من حل جميع مشكلات الصرف الصحى بتلك المنطقة.

كما التقى المحافظ خلال الجولة بعدد من مواطنى وأهالى المنطقة واستمع إلى مطالبهم وشكاواهم التى وعد بحلها وتلبيتها فى أسرع وأقل وقت ممكن مؤكدًا لهم جميعًا أنه على رأس الجهاز التنفيذى خادمًا لشعب الإسماعيلية ومواطنيها.



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المحافظ أثناء الجولة



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المحافظ يتفقد شوارع الدقهلية والعشرين



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شارع العشرين وبه آثار مياه الصرف الصحى



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اللواء ياسين طاهر يستمع إلى شكاوى المواطنين