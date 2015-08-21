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ضبط 294 مخالفة مرورية فى حملة أمنية بالفيوم

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ضبط 294 مخالفة مرورية فى حملة أمنية بالفيوم ضبط 294 مخالفة مرورية فى حملة أمنية بالفيوم
تمكنت حملة أمنية مكبرة شنتها مديرية أمن الفيوم، بقيادة اللواء ناصر العبد مدير الأمن، وبمشاركة ضباط إدارة المرور ومجموعات قتالية من قوات الأمن والأمن المركزى من ضبط 294 مخالفة مرورية.

كما تمكنت الحملة من ضبط 5 سيارات بدون ترخيص وسحب 62 رخصة قيادة، وعمل 45 محضر تصالح فورى و9 مخالفات متنوعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم أن المديرية تشهد هذه الأيام حملات مكثفة بجميع مراكز ومدن المحافظة، لضبط المخالفين وإزالة الإشغالات والتعديات وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية.

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