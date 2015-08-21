حبس 4 أيام للمتهمين بسرقة أدوات صحية من داخل فيلا بسوهاج

أمرت نيابة مركز سوهاج برئاسة المستشار أحمد عوض وسكرتارية أحمد قناوى، بحبس المتهمين مصطفى – م – ز وحمدى – ر - أ عاطلان 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بسرقة فيلا أحد الأشخاص بقرية الكوامل والاستيلاء على الأدوات الصحية بداخلها.

بدأت الواقعة عندما تلقى رئيس مباحث مركز سوهاج بلاغا من المجنى عليه على – أ مفاده تعرض الفيلا الخاصة به وسرقة الأدوات الصحية بداخلها ، وبعد تقنين الاجراءات وإجراء التحريات تبين ان وراء ارتكاب الواقعة المتهمين وتم القبض عليهما وبعرضهما على النيابة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.