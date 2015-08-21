إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين ببنى سويف

أصيب 5 أشخاص اليوم الجمعة، فى مشاجرة بين عائلتين بقرية الحكامنة التابعة لمركز بنى سويف، بالطوب والحجارة والشوم، وألقت قوات الشرطة القبض على طرفى المشاجرة.

وكانت مشاجرة بالطوب والحجارة والشوم قد نشبت بين عائلتين بقرية الحكامنة بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة، أسفرت عن إصابة 5 أشخاص من الطرفين بكدمات وجروح، وتدخلت قوات الشرطة للفصل بينهما وتم إلقاء القبض على 15 شخصا من الطرفين.

كما فرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا أمام منازل العائلتين منعا لتجدد الاشتباكات مرة أخرى.

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