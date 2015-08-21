ضبط 3 أطنان و420 كيلو ملح طعام غير صالح للاستهلاك الآدمى بزفتى

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالغربية من ضبط 3 أطنان و420 كيلو ملح طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي داخل مطحنين ملح بزفتى قبل بيعها للجمهور.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بتمكن ضباط الإدارة من ضبط كل من طارق .ش.ع- 36سنة صاحب مطحن ملح بمدينه زفتى مقيم بقريه القناطرين - مركز اشمون - المنوفيه وبحوزته 700 عبوه ملح زنه العبوه 600 جرام و40جوال ملح طعام زنه الجوال 50كيلو جرام غير صالح للاستهلاك الأدمي تحرر المحضر رقم 25645 جنح مركز زفتى.
وضبط على .ا.ا- 29سنة صاحب مطحن ملح بندر زفتى وبحوزته 20 جوال ملح طعام غير صالح للاستهلاك زنه الجوال 50 كيلو جرام تحرر المحضر 25646 جنح مركز زفتى وباشرت النيابة العامة التحقيق.