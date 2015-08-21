ضبط 3 أطنان و420 كيلو ملح طعام غير صالح للاستهلاك الآدمى بزفتى

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالغربية من ضبط 3 أطنان و420 كيلو ملح طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي داخل مطحنين ملح بزفتى قبل بيعها للجمهور.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بتمكن ضباط الإدارة من ضبط كل من طارق .ش.ع- 36سنة صاحب مطحن ملح بمدينه زفتى مقيم بقريه القناطرين - مركز اشمون - المنوفيه وبحوزته 700 عبوه ملح زنه العبوه 600 جرام و40جوال ملح طعام زنه الجوال 50كيلو جرام غير صالح للاستهلاك الأدمي تحرر المحضر رقم 25645 جنح مركز زفتى.

وضبط على .ا.ا- 29سنة صاحب مطحن ملح بندر زفتى وبحوزته 20 جوال ملح طعام غير صالح للاستهلاك زنه الجوال 50 كيلو جرام تحرر المحضر 25646 جنح مركز زفتى وباشرت النيابة العامة التحقيق.