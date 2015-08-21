مباحث آثار سوهاج تضبط "سرداب أثرى" داخل منزل عامل فى أخميم

أسفرت جهود ضباط مباحث الآثار بمديرية أمن سوهاج عن العثور على سرداب أثرى داخل منزل عامل بدائرة مركز أخميم، أثناء تنقيبه عن الآثار.

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات، أكدت صحتها التحريات، للمقدم أحمد رفعت رئيس مباحث الأثار بسوهاج، تفيد قيام عامل بأعمال الحفر والتنقيب بمنزله.

وعلى الفور تم إخطار اللواء أحمد شاهين مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، والذى قرر سرعة تشكيل فريق بحث ضم النقباء أحمد مقلد وأحمد مصطفى معاونى المباحث، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم استهداف منزل المتحرى عنه "على. ه. أ" فر هاربا، حيث عثر على حفرة دائرية الشكل بقطر متر ونصف وعمق 14 متراً، تنتهى بسرداب أثرى من الناحية الشرقية، وتم ضبط أدوات الحفر كاملة، وتبين للجنة المشكلة من هيئة الآثار بأن الحفر أثرى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3760 إدارى مركز شرطة أخميم.