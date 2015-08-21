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الداخلية تلاحق أباطرة الكيف وتضبط 55 طربة حشيش قبل ترويجها بالعاصمة

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الداخلية تلاحق أباطرة الكيف وتضبط 55 طربة حشيش قبل ترويجها بالعاصمة الداخلية تلاحق أباطرة الكيف وتضبط 55 طربة حشيش قبل ترويجها بالعاصمة
وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، عدة حملات أمنية استهدفت مناطق عديدة على مستوى الجمهورية لملاحقة أباطرة الكيف وتجار الصنف، ونجحت فى ضبط كميات من الحشيش والبانجو والأقراص المخدرة.

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط تاجرى مخدرات، بعد ورود معلومات لمكافحة المخدرات مفادها قدوم تاجرين من محافظة أسيوط بصفقة مخدرات متجهين إلى القاهرة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بالسيارة رقم (ق م أ 1952 – ملك الأول ) أثناء تواجدهما بمحطة تحصيل رسوم حلوان بدائرة مركز شرطة الصف.

وعثر بحوزة المتهمين على 55 طربة من مخدر الحشيش و3 هواتف محمولة، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما واستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج.

كما ضبطت مكافحة المخدرات "سامى.ح" وعثر داخل منزله على 25000 قرص مخدر، و80200 جنيه، واعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط "خالد. ض" وشهرته "الزعيرى" مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح، سبق ضبطه واتهامه فى قضية مخدرات، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، وعثر بحوزته على 25 طربة من مخدر الحشيش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
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مصر 365

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