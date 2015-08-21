ضبط شاب يرتدى ملابس نسائية بالزقازيق..والمتهم:"باحب اقعد وسط النسوان"

ارتابت الخدمة الأمنية المعينة بمحطة سكك حديد الزقازيق فى سيدة داخل المحطة، وتم تفتيشها بواسطة الشرطة النسائية، حيث تبين أنها ليست سيدة، وإنما شاب يرتدى ملابس نساء ويدعى "محمد.م" 15 عاطل، ومقيم بمنطقة أبو حماد فى الشرقية.

واعترف المتهم بارتدائه لملابس السيدات للتواجد وسط النساء، قائلاً، "باحب اقعد وسط النسوان"، فأمر اللواء محمد يوسف مدير شرطة النقل والمواصلات بتحرير المحضر رقم 10/55 أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد الزقازيق وجارى إرساله بالمتهم لقسم شرطة أول الزقازيق لقيده وعرضه على النيابة .