نيابة سفاجا تقرر حبس المتهم بحيازة 31 قطعة أثرية داخل سيارة 4 أيام

قرر المستشار وليد هارون مدير نيابة سفاجا الجزئية حبس المتهم بحيازة القطع الإثرية 4 ايام علي ذمة التحقيقات، والتي ضبطت داخل سيارة بجوار سور ميناء سفاجا البحري وكان عددها و31 قطعة ترجع للعصر الفرعوني المتأخر " ما قبل الأسر " حسبما أكدت لحنة وزارة الآثار .

كان رجال مباحث شرطة ميناء سفاجا البحري، قد تمكنوا بناءا علي بلاغ من أحد الأشخاص شاهد سيارة في طريق قنا سفاجا تتوقف بمنطقة جبلية وآخر يضع بها كرتونة مما أشتبه في أن تكون مواد متفجرة، ولمتابعته للسيارة شاهدها تتوقف بجوار سور ميناء سفاجا البحري.

وعند إخطار رجال مباحث الميناء تم العثور بداخلها علي 31 قطعة أثرية مختلفة الأحجام الأشكال ماببين اقنعه وتماثيل صغيرة وعملات تعود للعصر الروماني اليوناني.

وبضبط صاحب السيارة ومواجهته والذي يدعي " محمود. س . م " 62 عاماَ من مدينة قويسنا محافطة المنوفية، قال أن له نسبة توصيل 10% من الكمية المضبوطة ما بين صاحب القطع وما بين من سيسلمه له.

وعند عرضه علي النيابة العامة أنكر جميع الاتهامات الموجهة إليه، وقال إن من سلم له تلك " الكرتونة" أخبره أن بداخلها أدوات طبية سوف تسلم لطبيب بمدينة سفاجا، وجاء قرار النيابة العامة في نهاية التحقيق بالحبس 4 أيام علي ذمة التحقيقات.