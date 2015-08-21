أخبار عاجلة

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

خبراء المفرقعات يفككون جسما غريبا فى محطة مترو المرج بمدفع المياه

Google+ Print
خبراء المفرقعات يفككون جسما غريبا فى محطة مترو المرج بمدفع المياه خبراء المفرقعات يفككون جسما غريبا فى محطة مترو المرج بمدفع المياه
نجح ضباط المفرقعات فى تفكيك جسم غريب عند مدخل محطة مترو المرج، حيث تلقى قسم شرطة ثان مترو الأنفاق إخطاراً من الخدمة الأمنية المعينة بمحطة المرج الجديدة لمترو الأنفاق.. بوجود جسم غريب عند بوابة الدخول بالمحطة.

انتقل ضباط المفرقعات إلى مكان البلاغ، وتبين أن الجسم الغريب عبارة عن كيس بلاستيك أسود اللون بداخله "باعث ضوء وطلقة إغاثة وماسورة حديدية بطول حوالى 30 سم أسطوانية الشكل قطرها حوالى نصف بوصة يخرج من فتحتها السفلية سلك بحلقة "تيلة" ومغلقة من الطرف الآخر".

تم التعامل مع الجسم الغريب وتفكيكه بواسطة مدفع المياه، ولم يؤثر ذلك على حركة سير قطارات المترو .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365