خبراء المفرقعات يفككون جسما غريبا فى محطة مترو المرج بمدفع المياه

نجح ضباط المفرقعات فى تفكيك جسم غريب عند مدخل محطة مترو المرج، حيث تلقى قسم شرطة ثان مترو الأنفاق إخطاراً من الخدمة الأمنية المعينة بمحطة المرج الجديدة لمترو الأنفاق.. بوجود جسم غريب عند بوابة الدخول بالمحطة.

انتقل ضباط المفرقعات إلى مكان البلاغ، وتبين أن الجسم الغريب عبارة عن كيس بلاستيك أسود اللون بداخله "باعث ضوء وطلقة إغاثة وماسورة حديدية بطول حوالى 30 سم أسطوانية الشكل قطرها حوالى نصف بوصة يخرج من فتحتها السفلية سلك بحلقة "تيلة" ومغلقة من الطرف الآخر".

تم التعامل مع الجسم الغريب وتفكيكه بواسطة مدفع المياه، ولم يؤثر ذلك على حركة سير قطارات المترو .

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