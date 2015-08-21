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بالصور.. سقوط 2 من المهربين عقب إحباط تسلل 69 شخصا إلى ليبيا عبر سيوة

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قال اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن أجهزة الأمن بسيوة تمكنت من ضبط 3 سيارات و2 من المهربين إلى دولة ليبيا، بطرق غير شرعية من خلال تسلل الحدود، عقب إحباط تسلل 69 عاملا من 6 محافظات مختلفة وإلقاء القبض عليهم أمس الخميس، بمعرفة القوات المسلحة والشرطة.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة سيوة، عقب ضبط 69 شخصا أثناء محاولتهم الهجرة غيرة الشرعية إلى دولة ليبيا، عن وقوف تشكيل عصابى وراء عملية تسللهم وتسهيل تسفير العمالة بطريقة غير مشروعة إلى دولة ليبيا عبر الدروب الصحراوية، بزعامة "نور.ا.ع" ( 25 سنة ) سائق، مقيم النجيلة مطروح و"رمضان.م . أ" (46 سنة) عاطل، مقيم رمل الحدادين بسيوة، وذلك مقابل مبالغ مالية كبيرة يتم تحصيلها من المتسللين.

وتمكنت القوات من ضبطهما وضبط السيارة 8174 - ج هـ ب قيادة الأول والسيارة رقم 2811 ج هــ ب قيادة الثانى، كما تم ضبط سيارة لاندكروزر بدون لوحات معدنية، تستخدم فى نقل المتسللين عبر الحدود.

وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بتسهيل تسفير العمالة عبر الدروب الصحراوية إلى دولة ليبيا بطريقة غير شرعية، تم التحفظ على المتهمين والسيارات المضبوطة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم أحوال سيوة، وجارِ العرض على النيابة العامة للتحقيق.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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