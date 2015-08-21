مدرب أورلاندو: تمنيت فوز الزمالك أمام ليوبار ولكن

يتطلع مجلس إدارة الزمالك للتعاقد مع أربعة نجوم من لاعبي الأهلي في حالة رحيلهم عن القلعة الحمراء.

وحدد أحمد مرتضى منصور عضو إدارة الزمالك، اللاعبين الأربعة، وهم حسام غالي وعماد متعب ورمضان صبحي وعمرو جمال.

وقال في تصريحات عبر قناة صدى البلد: "التفاوض مع لاعبي الأهلي والسعي لضم أحدهم ليس عيبًا، لأننا في عصر الاحتراف".

وأكد عضو إدارة الزمالك أن غالي ومتعب وجودهما شرف لأي فريق.

في المقابل أشاد أحمد مرتضى بلاعبي الزمالك الحاليين، قائلاً إن أقل لاعب في الزمالك يساوي 3 مليون يورو، وجميعهم دوليين ولديهم قدرات عالية.