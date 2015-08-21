الزمالك يتدرب على الملعب الفرعي لاستاد المهيري بعد موافقة الصفاقسي

وافقت إدارة نادي الصفاقسي التونسي على طلب نادي الزمالك بخوض مران الجمعة على الملعب الفرعي لاستاد الطيب المهيري الذي سيستضيف مباراة الفريقين الأحد في الكونفدرالية.

ويتدرب الزمالك الجمعة في تمام الثامنة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.

ولم تتردد إدارة الفريق التونسي بقبول طلب الزمالك نظرا للعلاقة الطيبة والجيدة بين الناديين.

ويأمل الزمالك في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الصفاقسي تضمن له التأهل للمربع الذهبي دون النظر للمباراة الأخرى في المجموعة التي ستجرى السبت بين أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي وليوبار الكونجولي.

ويتصدر الزمالك المجموعة بعد انقضاء 4 جولات منها برصيد 9 نقاط متساويا مع أورلاندو، وفي المركز الثالث يأتي ليوبار بـ4 نقاط ثم الصفاقسي رابعا بنقطة وحيدة ولم يعد لديه أمل في بلوغ نصف النهائي.