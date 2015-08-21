أخبار عاجلة

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الزمالك يتدرب على الملعب الفرعي لاستاد المهيري بعد موافقة الصفاقسي

Google+ Print
الزمالك يتدرب على الملعب الفرعي لاستاد المهيري بعد موافقة الصفاقسي الزمالك يتدرب على الملعب الفرعي لاستاد المهيري بعد موافقة الصفاقسي

وافقت إدارة نادي الصفاقسي التونسي على طلب نادي الزمالك بخوض مران الجمعة على الملعب الفرعي لاستاد الطيب المهيري الذي سيستضيف مباراة الفريقين الأحد في الكونفدرالية.

ويتدرب الزمالك الجمعة في تمام الثامنة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.

ولم تتردد إدارة الفريق التونسي بقبول طلب الزمالك نظرا للعلاقة الطيبة والجيدة بين الناديين.

ويأمل الزمالك في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الصفاقسي تضمن له التأهل للمربع الذهبي دون النظر للمباراة الأخرى في المجموعة التي ستجرى السبت بين أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي وليوبار الكونجولي.

ويتصدر الزمالك المجموعة بعد انقضاء 4 جولات منها برصيد 9 نقاط متساويا مع أورلاندو، وفي المركز الثالث يأتي ليوبار بـ4 نقاط ثم الصفاقسي رابعا بنقطة وحيدة ولم يعد لديه أمل في بلوغ نصف النهائي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع