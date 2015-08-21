من هي الدكتورة موزة الكعبي

الدكتورة موزة سلطان عبيد الكعبي من مواليد 1984 في إمارة الفجيرة، نجحت في أن تكون أول جراحة عظام وكسور بالدولة.

من منتسبات القوات المسلحة وسفيرة دولية للنوايا الحسنة.

تخرجت من دراسة الثانوية العامة في جلاسكو باسكوتلندا، وانتقلت إلى لندن لدراسة باكالريوس الطب.

استكلمت رحلتها العليمة، في مقاطعة شينجيانج الصينية لاستكمال ودراسة المواد العملية في الطب، وتخرجت بشهادة بكالوريوس طب عام وجراحة عامة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، ثم انتقلت إلى محافظة تيانجين في الصين، لتلتحق بدراسة الماجستير التخصصي في طب العظام.