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ضبط مستريح جديد أستولي على 400 مليون دولار من المواطنين‎

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ضبط مستريح جديد أستولي على 400 مليون دولار من المواطنين‎ ضبط مستريح جديد أستولي على 400 مليون دولار من المواطنين‎

أرشيفية

ألقت الاجهزة الامنية بالبحر الأحمر، بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة،  القبض علي أحد المتهمين الهاربين فى واقعة الإستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من المواطنين بزعم إستثمارها فى مجال المضاربة على العملات الأجنبية بالبورصات العالمية.
> أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المتهم الهارب /أمير مدحت عبدالتواب إسماعيل – مواليد 1984 – حاصل على بكالوريوس تجارة – والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 752 لسنة 2014 حصر جرائم ، وآخرين ( تم ضبط 6 منهم ) بالإستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من المواطنين بلغت حوالى ( 400 مليون دولار ) بزعم إستثمارها فى مجال المضاربة على أسعار العملات الأجنبية بالبورصات العالمية.

وقد قام  بتغير محل إقامته الكائن بالجيزة إلى جهة غير معلومة ، وقيامه بالتنقل بين العديد من الأماكن المختلفة لدى العديد من معارفه وأصدقائه ، وإتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر خشية ضبطه وأنه يقوم بالتردد على أحد الملاهى الليلية بمدينة الغردقة ، وعقب التنسيق مع مديرية أمن البحر الأحمر تم ضبط المذكور وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله والعرض على النيابة.

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أونا

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