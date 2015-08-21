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محافظ الأقصر يحدد تواجد عمال النظافة ساعة فى الصباح ورفع القمامة مساءً

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محافظ الأقصر يحدد تواجد عمال النظافة ساعة فى الصباح ورفع القمامة مساءً محافظ الأقصر يحدد تواجد عمال النظافة ساعة فى الصباح ورفع القمامة مساءً
وجه محمد بدر محافظ الأقصر، جميع رؤساء المدن والأحياء، بتواجد عمال النظافة بالشوارع لساعة واحدة، تنتهى عند التاسعة صباحا على أن تستكمل أعمال النظافة ورفع القمامة فى فترات العمل المسائية.

جاء ذلك بعد صدور قرار بإحالة العميد أحمد معوض رئيس مركز ومدينة البياضية، للتحقيق معه فى واقعة وفاة عامل النظافة "عبد المنعم خيرى عبد المطلب"، نتيجة لوقوفه لساعات طويلة تحت حرارة الشمس بشوارع مدينة البياضية.

وكان محافظ الأقصر، قد قام بتقديم واجب العزاء لأسرة العامل المتوفى، وقام بصرف 30 ألف جنيه إعانة عاجلة لهم، كما أمر بسداد 19 ألف جنيه قيمة قرض كان قد حصل عليه العامل من أحد البنوك قبل وفاته.

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