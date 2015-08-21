بالصور .. التحفظ على حفار تسبب فى قطع كابل تليفونات وماسورة مياه بالعامرية

تلقى حى العامرية برئاسة علاء يوسف بالإسكندرية بلاغا بوجود أعمال حفر بشارع عمر المختار بمنطقة كينج مريوط، انتقل على الفور إلى الموقع طارق عمر معاون رئيس الحى للمرافق وبصحبته مدير المتابعة الميدانية بحى العامرية ثان.

حيث تبين قيام حفار بحفر طريق اسفلت لمسافة تزيد عن 200 متر بدون تصريح حفر وبدون إعلام الحى أو القيام بالتنسيق مع باقى المرافق لتوصيل كابل كهرباء إلى فيلا بالمنطقة لمسافة 500 متر.

>واتضح قيام الحفار أثناء الحفر بقطع كابل خاص بالتليفونات وكسر ماسورة مياه .

وعلى الفور تم ايقاف الأعمال والتحفظ على الحفار القائم بالأعمال واصطحابه إلى ديوان عام حى العامرية ثان، وجارى تحرير المحضر اللازم وتطبيق الغرامة على الحفار المضبوط .



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