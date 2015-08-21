أخبار عاجلة

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور .. التحفظ على حفار تسبب فى قطع كابل تليفونات وماسورة مياه بالعامرية

Google+ Print
تلقى حى العامرية برئاسة علاء يوسف بالإسكندرية بلاغا بوجود أعمال حفر بشارع عمر المختار بمنطقة كينج مريوط، انتقل على الفور إلى الموقع طارق عمر معاون رئيس الحى للمرافق وبصحبته مدير المتابعة الميدانية بحى العامرية ثان.

حيث تبين قيام حفار بحفر طريق اسفلت لمسافة تزيد عن 200 متر بدون تصريح حفر وبدون إعلام الحى أو القيام بالتنسيق مع باقى المرافق لتوصيل كابل كهرباء إلى فيلا بالمنطقة لمسافة 500 متر.
>واتضح قيام الحفار أثناء الحفر بقطع كابل خاص بالتليفونات وكسر ماسورة مياه .

وعلى الفور تم ايقاف الأعمال والتحفظ على الحفار القائم بالأعمال واصطحابه إلى ديوان عام حى العامرية ثان، وجارى تحرير المحضر اللازم وتطبيق الغرامة على الحفار المضبوط .

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365