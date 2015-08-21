سفر 677 وعودة 304 مصريين وليبيين عبر منفذ السلوم خلال الـ24 ساعة الماضية

قال مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 677 إلى الجانب الليبى، خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 187 مصرى و580 ليبى.

وتم إنهاء إجراءات وصول 304 مصريين وليبيين بينهم 251 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و53 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير الماضى، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 72 ألفا و700 مصرى.