مواطنون بساحة القائد إبراهيم يرفعون لافتات عزاء للسيسى فى وفاة والدته

نظم عدد من المواطنين اليوم عقب صلاة الجمعة، تظاهرة بساحة مسجد القائد إبراهيم فى الإسكندرية ، رفعوا خلالها لافتات عزاء الى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى وفاة والدته.

وقد ارتدى المتظاهرون تيشيرتات تحمل لوجو القناة الجديدة، ورفعوا علم مصر ولافتات كتبوا عليها عبارات الشكر الى الرئيس عبد الفتاح السيسى على انجاز مشروع القناة الجديدة ، كما رفعوا صور الرئيس السيسى و ورفع اخر لافتة كتب عليها الشكر للرئيس لافتتاح العديد من المشروعات الخدمية للواطن البسيط

>كما رددوا هتافات "تحيا مصر ، و يا ابو دبورة و نسر و كاب احنا معاك ضد الارهاب".



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