"محاربة الفساد والإرهاب" واجب وطنى.. فى خطبة الجمعة بأسيوط

>تناولت مساجد أسيوط، فى خطبة الجمعة الموحدة اليوم، موضوع "محاربة الفساد والإهمال والإرهاب مطلب شرعى وواجب وطنى".

وقال الشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، إن الرسالات السماوية جاءت بتوجيهات وأحكام للناس تهدف إلى إصلاح الأرض وحفظ مقوماتها، ولن يتمكن الإنسان من أداء مهمة العبادة حتى يقوم بمهمة المحافظة على صلاح الأرض وإصلاحها.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، على نبذ الإرهاب والعمليات الإجرامية، وأن ما تقوم به هذه الجماعات الإرهابية من قتل وتدمير هو فساد وإفساد لا يقره دين ولا عقل ولا إنسانية، وأن من يفجر نفسه منتحر يعجل بنفسه إلى نار جهنم وبئس المصير، مشيرا إلى ضرورة مواجهة الفساد والإرهاب كمطلب شرعى ووطنى، والتأكيد على ضرورة تصدى كافة فئات المجتمع للإرهاب".

وأشار وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط إلى أن الإسلام أمر بالإصلاح وجعله مطلبا شرعيا وضرورة إنسانية، وحذر كل التحذير من الإفساد فى الأرض، قال الله تعالى (ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها)، مضيفا أن للفساد صور متعددة أخطرها ما كان فى العقيدة والفكر والتصور والإدراك، وكل ما كان باسم الدين، فقد ابتليت الأمة بأناس يفسدون فى الأرض ويتدثرون بثياب الدين؛ والدين منهم براء، فيقتلون ويستبيحون الأعراض والأموال باسم الدين، فهؤلاء ذمهم الله عز وجل فى كتابه فقال عنهم: {وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِى قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ * وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِى الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ * وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بالإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ }.