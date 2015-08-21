بالصور.. عرض فيديوهات رقص "صافيناز" فى ترام كافيه بالإسكندرية

فوجئ رواد وركاب ترام كافيه، الجديد بالإسكندرية ، عرض رقصات الراقصة صافيناز على الشاشات الداخلية للترام كافيه ، و ذلك خلال الرحلة اليومية التى ينطلق فيها الترام مخترقا شوارع الإسكندرية ، يحمل الركاب فى رحلة ترفيهية بشوارع الإسكندرية.

وقال مصطفى جاد أحمد ، أحد ركاب الترام محال على المعاش، إنه سعيد جدا بتلك التجربة، وأن الفكرة رائعة فى التزهة بكافية متحرك، مؤكدا أن سعر التذكرة 5 جنيهات معقول و ليس مبالغا فيه، إلا أنه طالب بعرض نشرات الأخبار أو الأغانى القديمة التى تتناسب مع الجو العام للكافية الذى يحمل صورا قديمة لمعالم الإسكندرية .

من جانبها أشارت ولاء السيد مصطفى ، طالبة إلى أنها جاءت مع صديقاتها للتنزه داخل الترام وأنه فكرة جيدة و أسعاره فى متناول الجميع ، و طالبت بالاهتمام بالتكييف داخل عربات الترام نظرا لحرارة الجو المرتفعة فى مثل هذا الوقت من العام ، وحول عرض رقصات صافيناز على الشاشات الداخلية قالت إنها تفضل عرض أغانى أم كلثوم أو عبد الحليم أو أغانى حديثة من الجيل الحالى .

من جانبه أكد اللواء خالد عليوة رئيس الهيئة العامة للنقل والركاب، أن عائد "لترام كافيه" وصل إلى 1500 جنيه يوميا ، وذلك يساعد على عمليات تطوير وصيانة أسطول النقل دون تحميل أعباء مالية على ميزانية الدولة.

وأوضح أن عربات الترام كان قد تم تكهينها نتيجة لحرقها فى أحداث المظاهرات من قبل المخربين و لكن بجهود العاملين بالهيئة والإشراف والمتابعة الجادة تم تحويلها لوسائل نقل سياحية بلغت تكلفة الترام من 100ألف جنيه للكافيه التى تسع 32 راكباً وتتضمن مكتبة لمختلف الصحف اليومية ولوحات فنية قديمة " تراث " وشاشات إليكترونية وكافتيريا تقدم أنواعاً من المشروبات الساخنة والمثلجة.



>