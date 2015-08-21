صاحب فكرة "الشيف الطائر" يؤكد موافقة محافظ الإسكندرية على عودة المشروع

قال أحمد جمالي، صاحب مشروع "الشيف الطائر" بالإسكندرية، إن المحافظ هاني المسيري وافق على تحديد مكان للسيارة الخاصة بالمشروع في أي موقف سيارات بطريق الكورنيش، وذلك بعد توقف المشروع لمدة شهر.

وأضاف جمالي أن عنايات موسى، مديرة مكتب خدمة المواطنين، أخطرته بضرورة تحديد مكان للسيارة حتى يتسنى لها الموافقة، وأنه أرسل لها خطابًا بتحديد المكان بمحطة الرمل أو سبورتنج، وجاري إرسال خطاب إلى مدير عام المواقف، للموافقة على وقوف السيارة.

وذكر أن المسيرى سيطبق مشروع الشيف الطائر على مستوى الإسكندرية خلال الفترة القادمة من خلال عمرو أحمد إبراهيم، مدير غرفة عمليات برنامج "مشروعك" بالمحافظة.

يُذكر أن مشروع "الشيف الطائر" يهدف إلى تشجيع الشباب في مجال العمل وكسر حالة الركود والروتين وعبارة عن مطعم متنقل يعمل بالطاقة الشمسية ويقدم وجبات ومشروبات بأسعار مخفضة.

وتتكون تلك السيارة من جريل وقلاية و3 ثلاجات وميكرويف وتانك مياه 50 لترًا ولديها العوازل والاشتراطات الصحية والفنية وتمت الموافقة عليها من قبل إدارة الحماية المدنية والمرور.



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