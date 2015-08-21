أخبار عاجلة

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

صاحب فكرة "الشيف الطائر" يؤكد موافقة محافظ الإسكندرية على عودة المشروع

Google+ Print
قال أحمد جمالي، صاحب مشروع "الشيف الطائر" بالإسكندرية، إن المحافظ هاني المسيري وافق على تحديد مكان للسيارة الخاصة بالمشروع في أي موقف سيارات بطريق الكورنيش، وذلك بعد توقف المشروع لمدة شهر.

وأضاف جمالي أن عنايات موسى، مديرة مكتب خدمة المواطنين، أخطرته بضرورة تحديد مكان للسيارة حتى يتسنى لها الموافقة، وأنه أرسل لها خطابًا بتحديد المكان بمحطة الرمل أو سبورتنج، وجاري إرسال خطاب إلى مدير عام المواقف، للموافقة على وقوف السيارة.

وذكر أن المسيرى سيطبق مشروع الشيف الطائر على مستوى الإسكندرية خلال الفترة القادمة من خلال عمرو أحمد إبراهيم، مدير غرفة عمليات برنامج "مشروعك" بالمحافظة.

يُذكر أن مشروع "الشيف الطائر" يهدف إلى تشجيع الشباب في مجال العمل وكسر حالة الركود والروتين وعبارة عن مطعم متنقل يعمل بالطاقة الشمسية ويقدم وجبات ومشروبات بأسعار مخفضة.

وتتكون تلك السيارة من جريل وقلاية و3 ثلاجات وميكرويف وتانك مياه 50 لترًا ولديها العوازل والاشتراطات الصحية والفنية وتمت الموافقة عليها من قبل إدارة الحماية المدنية والمرور.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365