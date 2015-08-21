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مش بس الأكل.. ابعد عن الخوف والتوتر والقلق عشان متتخنش

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مش بس الأكل.. ابعد عن الخوف والتوتر والقلق عشان متتخنش مش بس الأكل.. ابعد عن الخوف والتوتر والقلق عشان متتخنش
يعانى الكثيرون من مشكلة الزيادة فى الوزن بشكل كبير، وقد يكون من يعانى من هذه المشكلة شخصا غير مسرف فى تناول الطعام أو المرتفعة، ويعانى من زياد الوزن والسمنة.

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن هناك العديد من الأسباب المؤدية للزيادة فى الوزن، ومن الأسباب المتعارف عليها هى تناول الأطعمة مرتفعة السعرات الحرارية والغنية بالدهون.

وتتابع أخصائية التغذية العلاجية، أن الكثير من الأطباء يؤكدون أن السبب الأساسى وراء الزيادة فى الوزن هو زيادة نسبة الكورتيزول فى الجسم، وهذا الهرمون يتم إفرازه نتيجة لتعرض الشخص للشعور بالخوف، وهذا يتسبب فى زيادة وزن الجسم.

وتضيف أخصائية التغذية العلاجية، أن الشعور بالخوف والقلق والحيرة، يتسبب فى زيادة الوزن عن طريق تخزين الدهون فى الجسم وزيادة الشعور بالجوع، وأيضا زيادة نسبة ضغط الدم والأنسولين فى الدم.

وأخيرا تنصح أخصائية التغذية العلاجية د. علا، بضرورة الابتعاد عن الضغوط النفسية والتوتر، وعند الشعور بالجوع يمكنك تناول الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية، كالخس والخيار والفواكه كالبرتقال والكمثرى.
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