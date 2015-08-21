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مقتل صاحب "توك توك" أثناء محاولة مسلحين سرقته بالجيزة

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مقتل صاحب "توك توك" أثناء محاولة مسلحين سرقته بالجيزة مقتل صاحب "توك توك" أثناء محاولة مسلحين سرقته بالجيزة
تكثف أجهزة الأمن بالجيزة بإشراف اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة للمباحث، جهودها للقبض على مسلحين قتلوا صاحب "توك توك" بعدما قاومهم وفشلوا فى سرقته.

وأكدت التحريات التى باشرها اللواء طارق شلبى نائب مدير الإدارة، أن المجنى عليه أثناء جلوسه مع أصدقائه ظهر مسلحون فجأة وحاولوا سرقة توك توك يمتلكه إلا أنه قاومهم مما دفعهم لإطلاق النيران عليه وقتله، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وسرعة القبض على المتهمين.
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