القبض على عصابة النصب على المواطنين بعقود عمل مزورة بـ15 ألف جنيه للعقد

تمكن رجال مباحث الأموال العامة، من القبض على عناصر تشكيل عصابى تخصص فى تزوير عقود العمل، بقصد النصب على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، واعترفوا باستخدام المضبوطات للنصب على المواطنين الراغبين فى السفر إلى خارج البلاد مقابل مبلغ 15 ألف جنيه بعد إيهامهم بصحة عقود العمل، وتمت إحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيق.

وأكدت تحريات رجال إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة تردد شخصين على أحد محلات تصنيع الأختام الكائنة بدائرة قسم شرطة الأزبكية وذلك لتقليد دمغات عقود عمل بإحدى الدول العربية وجمهورية مصر العربية وملصق الغرفة التجارية الصناعية بإحدى الدول العربية.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بإشراف العميد أيمن لقيه مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة والتى أسفرت عن ضبطهما وتبين أنهما كل من "أحمد. م. س" 40 سنة، سائق، ومقيم بشبين القناطر بالقليوبية، و"محمود. ك. م" 43 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

كما تم ضبط بحوزتهما عدد من الدمغات الخاصة برسوم عقود العمل بجمهورية مصر العربية، وإحدى الدول العربية وعدد من الإستيكرات منسوب صدورها للغرفة التجارية الصناعية لإحدى الدول العربية و(3) أكلاشيهات خاصة بالعلامات المائية، وبمناقشتهما اعترفا باستخدام المضبوطات للنصب على المواطنين الراغبين فى السفر إلى خارج البلاد مقابل مبلغ مالى 15000 جنيه بعد إيهامهم أنها عقود عمل سليمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.



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