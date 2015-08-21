وفاة موزة الكعبي أول جراحة عظام بحادث سير إليم

فجع مجتمع الإمارات فجر اليوم "الجمعة" بخبر وفاة أول جراحة عظام إماراتية والسفيرة الدولية للنوايا الحسنة الدكتورة موزة الكعبي إثر حداث سير أليم، أدى لوفاتها.

وذكر موقع 24 الاخبار ان الوسط الإماراتية انتابته حالة من الحزن الشديد على خبر رحيل الدكتورة الكعبي، التي حققت إنجازات علمية ووطنية هامة وعرفت بشخصيتها القريبة من المجتمع، وكانت لها العديد من المبادرات الإنسانية، وقد نعى عدد كبير من المواطنين الفقيدة سائلين لها الرحمة والمغفرة.

وستقام صلاة الجنازة على الفقيدة اليوم الجمعة في إمارة الفجيرة بمسجد عمر بن عبدالعزيز بمنطقة مضب.