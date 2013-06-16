أخبار عاجلة

في قانون المرور الجديد.. تسليم سيارتك لأقرب قسم شرطة في الحالات الآتية -
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة -
وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا .. -
صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

مرض نقص المناعة الوراثية يصاب فيه الذكور أكثر من الأناث

Google+ Print
مرض نقص المناعة الوراثية يصاب فيه الذكور أكثر من الأناث مرض نقص المناعة الوراثية يصاب فيه الذكور أكثر من الأناث

رغم التقدم الطبى والعلمى فى مجال أبحاث وأمراض الدم ما زال مريض نقص المناعة الوراثية يثير اهتمام أطباء أمراض الدم.

يقول الدكتور مجدى الأكيابى، أستاذ التحاليل وأمراض الدم بجامعة القاهرة، إن مرض نقص المناعة الوراثية مرض يصاب فية الذكور أكثر من الأناث، وهم نوعان منه نقص فى أنتاج الأجسام المناعية يهاجم الميكروبات، والنوع الثانى هو نقص فى الأجسام المناعية وخلايا المناعة نتيجة لبعض الأصابة بالميكروبات، وهذا النوع يبدأ، إصابة فى الأطفال مبكراً للأمراض الميكروبية والفيروسية، ويصاب به اللى عندهم نقص مزدوج.

ويشير الأكيابى إلى إن فطريات الإصابات على هيئة إصابة فى الجهاز التنفسى والبولى والهضمى، وتهاجم الدم وأجزاء الجسم بطريقة شديدة، ولكن أخطرهم الإصابة فى الجهاز العصبى بالمخ.

ونقص فى الأجسام المناعية وخلايا المناعة يتم لعمليات زرع نخاع مبكرة إذا توفر متبرع متوافق مع أنسجة المريض.
> ولكن مشاكل هذا النوع من الأمراض عالية التكاليف ويحتاجون إلى دعم الدولة، ويتطلب حصر هولاء المرضى، ولم يتم حتى اللحظة الإعلان عن أى إحصائيات من المرضى فى .

وبالتالى يجب الاهتمام بهذا النوع من أمراض الدم ورعاية المصابين وإجراء التحاليل والفحص مبكراً حتى يتم تشخيص حالاتهم بشكل سليم، حتى لا تتفاقم حالتهم وقد يتعرضون إلى الوفاة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا