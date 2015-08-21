محافظ أسوان يمنح روؤساء المراكز والمدن مهلة للتخلص السريع من القمامة

منح اليوم محافظ أسوان مصطفى يسرى مهلة لروؤساء المراكز والمدن للقضاء على مشكلة النظافة العامة بأفكار مبتكرة، للتخلص السريع من القمامة بمشاركة وتحفيز المبادرات الشبابية والمجتمع المدنى والشركات، حيث إن هناك صلاحيات كاملة لمسئولى المحليات فى التعامل مع منظومة النظافة، بالإضافة إلى قيام المحافظة بطرح مصنعين لتدوير المخلفات الصلبة من خلال وزارة الاستثمار منها مصنع بمنطقة الشلال بمدينة أسوان، وآخر بمدينة إدفو.

كما وجه محافظ أسوان إنذار شديد اللهجة لكافة مسئولى المحليات والمديريات والهيئات الحكومية بعدم الاعتماد على سياسة رد الفعل وعدم الانتظار حتى تحدث كوارث فيتم التحرك مثلما حدث فى واقعة محطة الصرف الصحى ببركة الدماس، حيث سيتم محاسبة رؤساء الأحياء والقرى والمدن على أى تقصير فى الخدمات أو تعطل للمرافق العامة.

وأكد المحافظ على أنه سيتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بكل حزم، وخاصة فى تقدير تقارير الكفاءة للقيادات الذين يتم ترشيحهم لوظائف أعلى وهو الذى يتطلب فى الوقت نفسه تطويراً فى الأداء وابتكار فى العمل، مع اللجوء للميكنة الإلكترونية لكافة المكاتبات والمستندات بربط المحافظة بكافة الوحدات المحلية والمديريات والمصالح الحكومية، وأيضاً فى التعامل المباشر مع المواطن للحد من الفساد الإدارى واختصار الوقت والجهد لتوصيل الخدمة المطلوبة حيث ستقوم المحافظة بتطبيق ذلك خلال أسبوعين، بجانب افتتاح مركز التطوير التكنولوجى بالديوان العام فى نهاية سبتمبر القادم.