أخبار عاجلة

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"الفساد الإدارى" عنوان خطبة الجمعة بمساجد دمياط اليوم

Google+ Print
"الفساد الإدارى" عنوان خطبة الجمعة بمساجد دمياط اليوم "الفساد الإدارى" عنوان خطبة الجمعة بمساجد دمياط اليوم
تناولت خطبة الجمعة اليوم، فى أغلب المساجد بدمياط أسباب الفساد الإدارى، الذى تشهده مؤسسات الدولة وظهور الرشوة والمحسوبية.

وأرجع خطباء المساجد السبب إلى غياب الضمائر وسوء التربية وغياب الرقابة من أجهزة الدولة وغياب العدالة الاجتماعية.

وطالب الخطباء بتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، وتحقيق المساواة والعدل بين أفراد المجتمع، كما وجه خطباء المساجد الدعوة إلى مؤسسات الدولة المعنية من التربية والتعليم والأوقاف والإعلام بتوفير التوعية الكافية بأضرار الفساد الإدارى على المجتمع مع المطالبة بتعليظ العقوبات على مرتكبى جرائم الفساد والرشوة للردع وتحقيقا لما ورد فى كتاب الله.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365