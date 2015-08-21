"الفساد الإدارى" عنوان خطبة الجمعة بمساجد دمياط اليوم

تناولت خطبة الجمعة اليوم، فى أغلب المساجد بدمياط أسباب الفساد الإدارى، الذى تشهده مؤسسات الدولة وظهور الرشوة والمحسوبية.

وأرجع خطباء المساجد السبب إلى غياب الضمائر وسوء التربية وغياب الرقابة من أجهزة الدولة وغياب العدالة الاجتماعية.

وطالب الخطباء بتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، وتحقيق المساواة والعدل بين أفراد المجتمع، كما وجه خطباء المساجد الدعوة إلى مؤسسات الدولة المعنية من التربية والتعليم والأوقاف والإعلام بتوفير التوعية الكافية بأضرار الفساد الإدارى على المجتمع مع المطالبة بتعليظ العقوبات على مرتكبى جرائم الفساد والرشوة للردع وتحقيقا لما ورد فى كتاب الله.