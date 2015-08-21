إصابة شاب برش خرطوش فى حفل زفاف بالإسكندرية

أطلق عاطل الأعيرة النارية من فرد خرطوش بحوزته، ابتهاجاً بحفل عرس بالإسكندرية، مما تسبب فى إصابة أحد الأشخاص المتواجدين بحفل الزفاف.

تلقى اللواء أحمد حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان العامرية، بوجود شخص مصاب بطلق نارى بشارع الكابلات، وبالانتقال تبين إصابة "مصطفى ف ا ع" 18سنة بدون عمل مقيم بدائرة القسم برش خرطوش وكسر بعظام الساق اليسرى.

وبسؤاله قرر أنه أثناء تواجده بحفل عرس بالشارع المشار إليه قام "مصطفى م غ ا" 24 سنة عاطل مقيم دائرة القسم بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش كان بحوزته ابتهاجا بالعرس، مما أدى لحدوث إصابته المنوه عنها.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف وتم التحفظ على فرد خرطوش عيار 12 - وفارغ طلقة من ذات العيار.

وتم نقل المصاب للمستشفى الرئيسى الجامعى للعلاج، وتحرر المحضر جنايات قسم ثان العامرية وجار العرض على النيابة.

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