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محافظ أسوان: توزيع كميات كبيرة من اللحوم والدواجن فى 11 منفذا جديدا

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محافظ أسوان: توزيع كميات كبيرة من اللحوم والدواجن فى 11 منفذا جديدا محافظ أسوان: توزيع كميات كبيرة من اللحوم والدواجن فى 11 منفذا جديدا
أكد اليوم محافظ أسوان مصطفى يسرى أنه سيتم توزيع كميات كبيرة من اللحوم والدواجن الخاصة بجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة فى 11 منفذا جديدا بالجمعيات الأهلية داخل الأحياء الشعبية والقرى بالإضافة إلى الـ 4 منافذ الجارى التوزيع فيها بأسعار منافسة للسوق المحلية مما سيساهم بشكل مباشر فى تحقيق التوازن المطلوب فى اللحوم.

وأضاف أن المحافظة ستقوم بطرح مشروع مصنع الدواجن القديم بالشلال للاستثمار لإحيائه من جديد مع طرح مبنى إكثار الدواجن بالشطب بمركز دراو للاستثمار لتوفير الثروة الداجنة، وهو الذى يتوازى مع إعادة تشغيل مصنع الأسماك بميناء السد العالى غرب.

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مصر 365

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