سفينة تجارية ترسو فى ميناء عدن هى الاولى منذ نهاية مارس

رست فى ميناء عدن الجمعة سفينة تجارية هى الاولى منذ سيطرة المتمردين الحوثيين على المدينة الواقعة جنوب اليمن فى نهاية مارس، كما اعلن مسؤول فى المرفأ.إعلان - Ads إعلان - Ads
والسفينة "فينوس" التابعة لشركة الملاحة العربية المتحدة محملة ب 350 حاوية من مختلف المنتجات التى طلبها تجار هذه المدينة الكبرى فى جنوب اليمن كما قال نائب مدير مرفأ عدن عارف الشعبي.
والسفينة "فينوس" التابعة لشركة الملاحة العربية المتحدة محملة ب 350 حاوية من مختلف المنتجات التى طلبها تجار هذه المدينة الكبرى فى جنوب اليمن كما قال نائب مدير مرفأ عدن عارف الشعبي.
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