الحكومة الأسترالية تحظر المخدرات الاصطناعية

أصبحت حيازة أنواع معينة من مواد اصطناعية مخدرة غير قانونية فى استراليا، اليوم الأحد، بعد أن قفز شاب من مدينة سيدنى معتقدا أن بإمكانه الطيران وهو تحت تأثير مادة تشبه عقار الهلوسة "إل إس دى" اشتراها بشكل قانونى عن طريق الإنترنت.

وقال مساعد وزير الخزانة ديفيد برادبرى للصحفيين "إن المخدرات الاصطناعية مواد خطيرة يمكن أن تقتل متعاطيها، وينبغى ألا تكون متاحة للبيع".

وتابع برادبرى "إن سوق المخدرات الاصطناعية يتحرك بسرعة وأظهر الموردون أنهم على استعداد لتغيير الأسماء التجارية والتعبئة والتغليف للالتفاف على الحظر الصادرة بموجب قوانين المستهلك".

وفرض الحظر المؤقت، الذى يستمر لمدة 120 يوما، على 19 نوعا من المخدرات الاصطناعية كانت تباع علنا فى متاجر البضائع الجنسية وغيرها من منافذ البيع تمهيدا لفرض حظر دائم من قبل الولايات والأقاليم .

وتوفى هنرى كوان 17 عاما الشهر الجارى بعد تناول مادة كانت قانونية حينئذ ويعلن عنها وتوصف بأن آثارها تحاكى عقار الهلوسة "إل إس دى".