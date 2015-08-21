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لاجازيتا: صلاح أساسيا وتوتي وجيرفينيو على مقاعد البدلاء بانطلاقة روما في الدوري

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لاجازيتا: صلاح أساسيا وتوتي وجيرفينيو على مقاعد البدلاء بانطلاقة روما في الدوري لاجازيتا: صلاح أساسيا وتوتي وجيرفينيو على مقاعد البدلاء بانطلاقة روما في الدوري

تتوقع الصحيفة الإيطالية ذائعة الصيت (لاجازيتا ديلو سبورت) مشاركة النجم المصري محمد صلاح أساسيا مع روما في انطلاقة الفريق للموسم الجديد بالدوري في مواجهة فيرونا السبت.

ونشرت الصحيفة كعادتها التشكيل المتوقع للمباراة الذي ضم صلاح إلى جانب الوافد الجديد أيضا في ذئاب العاصمة المهاجم البوسني إدين دجيكو.

فيما تتوقع الصحيفة ألا يبدأ قائد الفريق اللاعب المخضرم فرانشيكو توتي منذ البداية، بل سيكون على دكة البدلاء.

وجاءت تشكيلة روما المتوقعة من قبل الصحيفة على النحو التالي:

الحارس: فويشيتش تشيزني

الدفاع: فلورينزي - كاستان - مانولاس - توروسيديس

الوسط: بيانيتش - دي روسي - ناينجولان

الهجوم: صلاح - دجيكو - ياجو

البدلاء: دي سانتيس - لوبونت - كابرادوسي - أنوسيتش - كيتا - باريديس - أوشان - إيباربو - توتي - جيرفينيو - لياييتش

مصابون: إيتوربي

خارج القائمة: ستروتمان - روديجير - مايكون

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