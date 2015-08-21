باسم مرسي يوضح حقيقة ' الاشتباك مع جماهير الأهلي '

أكد باسم مرسي مهاجم نادي الزمالك إن "توجيه سباب أكثر من مرة لنادي الزمالك" هو سبب "الاشتباك مع جماهير الأهلي" في تونس.

الزمالك يستعد لمواجهة الصفاقسي التونسي مساء الأحد. بينما يواجه الأهلي مستضيفه الترجي التونسي مساء السبت.

ووصلت بعثة الزمالك يوم الخميس إلى تونس. وكان على متن الطائرة 4 من مشجعي النادي الأهلي حسبما أكد مهيب عبد الهادي مراسل برنامج (الملاعب اليوم) من تونس.

وأفاد مهيب في وقت سابق لحدوث اشتباك لفظي بين باسم مرسي وجماهير الأهلي قبل أن تتدخل قوات الشرطة وتنهي الأمر. (طالع التفاصيل)

ومن أجل إيضاح الأزمة نشر باسم مرسي صورة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (انستجرام) مع كلمات توضح سبب الأزمة.

وكتب باسم مرسي: " لما توصل إن النادي إلي بلعب وبموت نفسي عشانه يتهان واسمعها بوداني اكتر من مره ومرودش وأجيب حقه من إلي غلط فيه ابقي مش راجل".

وأضاف " اللي عايز يغلط فيا براحته مش هرود عليه بس نادي الزمالك خط احمر ولما بنقول ربك وطنك ثم الزمالك دي مش كلمه ولا شعار بنقولو وخلاص ده شعور حسينو و مصدقينو بجد".

وأتم " نادي الزمالك (احنا درعك وسلاحك داخل وخارج الملعب)".

وفي بداية حديثه أنتقد باسم مرسي منتقديه مشيرا إلى "أعلم إني لن ارضي كل الناس عشان لو رضيت كل الناس هبقي منافق كل ده ولا اثر ولا هيأثر فيا عشان أنا عارف طريقي كويس".