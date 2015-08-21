محافظ الجيزة يخفض القبول في الثانوية العامة «درجة»

وافق الدكتور خالد زكريا العادلى محافظ الجيزة على النزول بدرجة القبول للثانوى العام من 200 درجة إلى 199 درجة.

> وصرح المحافظ بأن النزول بدرجة القبول جاء لتلبية مطالب أولياء الأمور ورغبتهم فى إلحاق أبنائهم بالثانوى العام, مضيفا أنه تم كذلك النزول بدرجة القبول بمدارس التعليم الصناعى والتجارى والفندقى والزراعى.

من جانبها قالت بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم أن المحافظ وافق على النزول بدرجة القبول لمدرسة البرمبل الفنية الصناعية المتقدمة نظام 5 سنوات من 210 إلى 207 والحوامدية الثانوية الصناعية بنات ونكلا الثانوية الصناعية والهرم الثانوية الصناعية بنات والبدرشين بنين نظام 3 سنوات من 175 إلى 172 .

وأبو رواش ووردان وأبو غالب والمنوات والبدرشين بنات والصف والعياط نظام 3 سنوات من 170 إلى 165 والصف وطهما وأطفيح والكداية والقبابات من 165 إلى 163 والميدان الثانوية بنات من 180 إلى 179 .

> وفى التعليم التجاري والفندقي تم النزول بمدرسة الجيزة الفنية المتقدمة من 200 إلى 198 والمدارس الفنية التجارية نظام 3 سنوات من 170 إلى 167 والمدارس التجارية بالحوامدية والبدرشين والعياط وأطفيح من 160 إلى 157 .

> وفى التعليم الزراعي تم النزول بدرجة مدرسة الجيزة الثانوية الزراعية من 170 إلى 168 والثانوية الزراعية المهنية من 165 إلى 163 .

أ ش أ