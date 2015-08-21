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إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالمنيا

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إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالمنيا إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالمنيا
أصيب 6 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين فى عزبة نجاتى التابعة لمركز مغاغة بين عائلتى أبوجنزور وعبد الظاهر.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا إخطارًا من اللواء محمود عفيفى مدير المباحث يفيد وقوع مشاجرة بناحية عزبة نجاتى وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث.

وتبين وقوع المشاجرة بين عائلتى أبو جنزور وعبد الظاهربسبب خلافات الجيرة استخدموا خلالها الأسلحة النارية والبيضاء، وقد أسفر عن إصابة كل من محمود شعبان 27 سنة نجار وعماد رجب 35 سنة تاجر وشقيقه محمد 27 سنة طرف أول من عائلة أبو جنزور وهشام إبراهيم 42 سنة تاجر ومصطفى رجب 47 سنة عامل بمسجد وعبد العظيم جلال 29 سنة خباز من عائلة عبد الظاهر وتم نقل المصابين لمستشفى مغاغة العام وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على طرفى المشاجرة وجار العرض على النيابة.

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مصر 365