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الخارجية الأمريكية تنفى تعاملها مع تنظيم "أحرار الشام" فى سوريا

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الخارجية الأمريكية تنفى تعاملها مع تنظيم "أحرار الشام" فى سوريا الخارجية الأمريكية تنفى تعاملها مع تنظيم "أحرار الشام" فى سوريا

واشنطن /أ ش أ/


> نفت وزارة الخارجية الأمريكية تعاملها مع تنظيم "أحرار الشام" التابع للمعارضة السورية المسلحة فى سوريا.
>ونقل راديو (سوا) الأمريكى عن المتحدث باسم الخارجية جون كيربى قوله - خلال مؤتمر صحفى له - "إن واشنطن قلقة من ارتباطات هذه الجماعة بجماعات أخرى متشددة رغم أنها لم تدرجها بعد على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية"، نافيا فى الوقت ذاته وجود أى تعامل بين بلاده معها.
>وفى سياق متصل، قال كيربى أيضا "نريد أن تحترم عملية جنيف من خلال الحل السياسى والانتقال السلمى للسلطة داخل سوريا"، مؤكدا على موقف بلاده الرافض للأسد ونظامه.
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