أستراليا تدرس الانضمام إلى الضربات الجوية ضد "داعش" فى سوريا

كانبرا /أ ش أ/



> أعلن رئيس الوزراء الأسترالى تونى أبوت، اليوم الجمعة، أن حكومة بلاده تدرس طلبا رسميا من الولايات المتحدة الأمريكية للانضمام إلى الضربات الجوية ضد تنظيم "داعش" الإرهابى فى سوريا.

>ونقلت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية عن أبوت قوله "إنه توجد سلسلة إجراءات نحتاج إلى استيفائها ولا ينبغى إتخاذ أى قرار باستخفاف هنا.. فإننا سندرس بعناية ذلك الطلب".

>وأضاف رئيس الوزراء الأسترالى أن سلاح الجو الأسترالى يقتصر دوره حتى الآن على إعادة التزود بالوقود وجمع معلومات المخابرات، واصفا وجود ما أسماه بـ "دولة إرهابية" فى سوريا بـ "كارثة على العالم".

>يشار إلى أن سلاح الجو الأسترالى يشارك فى قصف أهداف لتنظيم "داعش" الإرهابى فى العراق منذ سبتمبر الماضي.

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